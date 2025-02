TCDF determina à Secretaria de Saúde ações imediatas para o combate à dengue

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) recomendou ações imediatas à Secretaria de Saúde para combater a proliferação do mosquito da dengue. O presidente do TCDF inspecionou áreas em Ceilândia e encontrou focos de lixo próximo a creches e escolas. "É inadmissível que a administração pública não cuide disso", afirmou ele. Com a aproximação das chuvas, a equipe do tribunal determinou que o trabalho fosse intensificado.