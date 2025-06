TCDF fiscaliza escolas públicas e denuncia falta de água potável e más condições estruturais

Uma fiscalização realizada pela Comissão do Tribunal de Contas do Distrito Federal em 17 escolas públicas do DF revelou problemas graves na infraestrutura. Em 47% das unidades, foi constatada a falta de água potável.



A Escola Classe Kanegai, localizada no Riacho Fundo I, não possui sistema de esgoto adequado. Em Planaltina, um laudo na Escola Classe Coperbrás confirmou que a água é imprópria para consumo. Já a Escola Classe 59 em Ceilândia enfrenta uma situação precária, com estrutura deteriorada e riscos à segurança.



Apenas 32% das irregularidades apontadas em auditoria anterior foram corrigidas. O Tribunal encaminhará recomendações ao Governo do Distrito Federal para melhorias nas condições sanitárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!