TCDF realiza auditoria para investigar irregularidades na Arena Mané Garrincha

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) está conduzindo uma auditoria sobre a gestão da Arena Mané Garrincha. A investigação identificou irregularidades, como a tentativa de instalação de um supermercado em área tombada e obras sem licença. Foi exigido um plano de negócios para monitorar o cumprimento do contrato de concessão.



O plenário do Tribunal autorizou novas inspeções. Além disso, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e o DF Legal estão avaliando ajustes no projeto original e promovendo a demolição de construções não autorizadas. A secretaria, liderada por Marcelo Vaz, acompanha o caso de perto para garantir que todas as soluções estejam em conformidade com a legislação e o projeto vencedor do concurso nacional de urbanização.



