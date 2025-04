Teatro e festival: confira a programação para o fim de semana no DF

Neste fim de semana, a peça "Galhada, em Tempos de Fissura" será apresentada no Espaço Cultural Renato Russo, abordando a devastação ambiental com um toque de humor. As apresentações ocorrem nos dias 4, 5 e 6 de abril, às 20h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site Sympla ou na bilheteria local.



Outra atração é "Traidor", com Marco Nanini e Gerald Thomas, até 13 de abril. O espetáculo retrata as transformações irreversíveis que o mundo sofreu, como o trauma pós-pandêmico e a revolução digital. Já o festival “Temporâneo” celebra o pop e o rock no clube AABB, às sextas e sábados, até 30 de abril.



Para quem busca uma experiência diversa, o "Raízes do Sertão" acontece em Planaltina, com entrada franca, no Parque de Exposições, celebrando a vibrante cultura nordestina. Os ingressos devem ser retirados pelo site Sympla.







