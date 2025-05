Temperaturas caem em Brasília: manhãs frias devem continuar nos próximos dias

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê temperaturas mínimas entre 15°C e 16°C graus em Brasília neste fim de semana. Segundo o meteorologista Guilherme Borges, a próxima semana deve permanecer com temperaturas baixas, com um aumento pouco significativo na temperatura da manhã. Ele aponta que, apesar das manhãs frias, as tardes terão temperaturas mais altas, um padrão comum do outono conhecido como "efeito cebola".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!