Tenente-coronel Michello Bueno assume comando do 3º Batalhão na Asa Norte (DF)

O tenente-coronel Michello Bueno assumiu o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar na Asa Norte (DF). A região enfrenta desafios relacionados à segurança pública, com reclamações sobre criminalidade. O Coronel possui 27 anos de experiência e já iniciou ações como aumento no número de viaturas e patrulhamento.



Comerciantes, como Pedro, expressaram preocupações sobre furtos de cabos que deixam lojas no escuro, enquanto a moradora Vanda pediu mais ações contra roubos na área. O apoio da comunidade é destacado como essencial nas operações policiais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!