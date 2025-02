Ter uma rotina de exercício, alimentação e sono regular ajudam na saúde da memória

O estresse é cada vez mais presente em rotinas aceleradas, afetando profundamente a memória. Em Goiânia, um trágico caso ocorreu quando um bebê foi esquecido em um carro por quatro horas. A psicóloga entrevistada revela que o estresse interfere no descanso e na produção de cortisol, essencial para a memória e atenção. Ela destaca que "o descanso vai além de dormir bem, envolvendo momentos de lazer e atividade física". Exercícios físicos, meditação, yoga e uma dieta balanceada são recomendados para reduzir os efeitos do estresse e melhorar a saúde da memória. Organização diária também é crucial para evitar esquecimentos.



