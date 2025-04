Tiroteio no DF: vídeo mostra momento em que polícia prende suspeitos em hospital

A polícia deu voz de prisão a dois suspeitos que estão internados sob custódia no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, após um tiroteio que resultou na morte de Thaís Cristinnie Lopes Bonfim, de 25 anos, e Walisson Matheus Fagundes Valentim, de 27.



O conflito teve início em um bar na M Norte quando os suspeitos teriam abordado Thaís, namorada de Matheus Fernandes Macedo. Ele que dirigia o carro das vítimas e está foragido. Os corpos das vítimas foram sepultados no cemitério Campo da Esperança em Taguatinga. A Polícia Civil solicita informações sobre o caso pelo telefone 197.



