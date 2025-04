Tribunal de Contas do DF homenageia jornalistas em sessão solene

O Tribunal de Contas do Distrito Federal realizou uma homenagem à imprensa de Brasília, ressaltando a importância do jornalismo. A cerimônia, que ocorreu no mês de celebração do Dia do Jornalista, contou com a presença de comunicadores de diversas emissoras.



O TCDF anunciou melhorias nas instalações para facilitar o trabalho da imprensa, incluindo wi-fi exclusivo e espaços reservados. Além disso, planeja lançar um prêmio de jornalismo e um café com o presidente, visando aproximar os profissionais de transparência e inovação.



