Turismo corporativo: viagens de negócios crescem e aumentam demanda por serviços especializados

O turismo corporativo envolve viagens de negócios organizadas para colaboradores participarem de eventos e reuniões. Este setor está em expansão e, com um crescimento significativo, tem movimentado a economia como nunca antes. Cláudio Roberto Nogueira, diretor-geral de negócios e marketing da Bancorbrás, destaca a importância das soluções logísticas oferecidas pela empresa para otimizar custos e organizar viagens de forma eficiente.



A empresa, que atua há 42 anos, investe em tecnologia e humanização no atendimento. Com 200 profissionais, a central resolve cerca de mil ligações diárias, garantindo suporte completo aos clientes. Após a pandemia, há uma maior demanda por hotéis estruturados e resorts.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!