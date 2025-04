'Turminha Mais Segura' leva segurança de forma lúdica para crianças de escolas públicas no DF

Cento e cinquenta estudantes de três escolas públicas do Distrito Federal participaram do lançamento do projeto Turminha Mais Segura. Realizado no auditório do Detran, o evento contou com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.



O projeto ensina crianças entre 7 e 10 anos sobre segurança pública de forma lúdica. Segundo um dos organizadores, o objetivo é que as crianças cresçam com um conceito positivo das forças de segurança, considerando-as amigas e protetoras. A proposta é ampliar o projeto para todas as escolas da região.



