União Brasil e Progressistas oficializam federação com impacto nas eleições do DF

Foi oficializada a federação entre o Partido Progressistas e o União Brasil, formando a maior força na Câmara dos Deputados com 109 membros. Essa aliança apoia a candidatura de Celina Leão ao Buriti em 2026, impedindo candidaturas separadas dos partidos ao governo do DF.



A federação consolida uma ampla aliança governista e elimina praticamente a formação de uma coligação robusta do centro ou da direita, com grande influência nas eleições. O grupo político de Ibaneis Rocha vê essa federação como uma vantagem estratégica para Celina Leão, consolidando-a com apoio de uma das maiores forças políticas na Câmara dos Deputados.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!