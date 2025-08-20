Logo R7.com
União Brasil e Progressistas oficializam federação com impacto nas eleições do DF

Os partidos oficializaram a federação partidária formada pelas duas legendas, nesta terça-feira (19), influenciando a disputa pelo governo do DF em 2026

DF Record|Do R7

Foi oficializada a federação entre o Partido Progressistas e o União Brasil, formando a maior força na Câmara dos Deputados com 109 membros. Essa aliança apoia a candidatura de Celina Leão ao Buriti em 2026, impedindo candidaturas separadas dos partidos ao governo do DF.

A federação consolida uma ampla aliança governista e elimina praticamente a formação de uma coligação robusta do centro ou da direita, com grande influência nas eleições. O grupo político de Ibaneis Rocha vê essa federação como uma vantagem estratégica para Celina Leão, consolidando-a com apoio de uma das maiores forças políticas na Câmara dos Deputados.

