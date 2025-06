Uso crescente de IA em vídeos gera debate sobre segurança, ética e regulamentação

A inteligência artificial está em alta nas redes sociais, com vídeos que recriam rostos e vozes de forma impressionante. Apesar do avanço tecnológico, especialistas alertam para os riscos associados, como fraudes, manipulação de imagens e o uso indevido de dados pessoais.



Sem uma regulamentação clara, artistas temem a perda de espaço profissional diante da popularização dessas ferramentas. A musicista Jeovanna Silva expressa preocupação: “Como instrumentista, preocupa como isso será regulado”.



Usuários também demonstram receio diante das possibilidades de distorção da realidade e do uso não autorizado de sua imagem. O crescimento da IA levanta debates urgentes sobre ética, segurança digital e a necessidade de leis que acompanhem essa nova realidade tecnológica.



