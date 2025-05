Uso do celular ao volante aumenta número de infrações no DF

O uso do celular enquanto dirige no Distrito Federal tem levado a um aumento nas infrações de trânsito. Entre janeiro e abril de 2025, 25.227 infrações foram registradas, um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior.



O Departamento de Trânsito destaca os riscos de acidentes devido à distração ao volante. Além do manuseio do celular, o uso de fones de ouvido também configura infração.



Especialistas recomendam estratégias como deixar o celular em locais menos acessíveis durante a condução para evitar riscos e melhorar a segurança no trânsito.



