Uso excessivo de descongestionantes nasais pode causar danos à saúde

Os descongestionantes nasais, que servem para aliviar o entupimento no nariz, podem trazer ricos à saúde se usado de forma indiscriminada. Em algumas situações, as pessoas podem ficar dependentes do medicamento, em outros casos, o uso excessivo provoca uma condição grave com a estrutura nasal, semelhante à de um usuário de cocaína. A otorrinolaringologista Marcela Suman explica como o uso pode trazer malefícios à saúde e orienta como substituir o remédio.