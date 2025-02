Usuários do metrô no DF enfrentam atrasos e superlotação

Os usuários do metrô no Distrito Federal estão enfrentando atrasos e superlotação. Um vídeo gravado na estação de Taguatinga mostra pessoas lidando com escadas rolantes em manutenção e trens parados. Os passageiros relatam dificuldades diárias, incluindo mal funcionamento e condições precárias. Apesar de 27 estações e 32 trens operando 42 km de linhas, a situação é preocupante. A companhia informou que o incidente mais recente foi devido a uma perda de sinalização no ramal Samambaia.



