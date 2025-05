Vacinação contra Covid-19 para maiores de 12 anos é suspensa no DF

A vacinação contra a Covid-19 para maiores de 12 anos foi suspensa no Distrito Federal por falta de doses. De acordo com a Secretaria de Saúde, o reabastecimento depende do envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde.



Atualmente, apenas vacinas da Pfizer para crianças menores de cinco anos estão disponíveis. O Brasil recebeu recentemente um lote de 1,3 milhão de doses, cuja distribuição está prevista para começar na próxima semana.



