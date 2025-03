Veja como vai funcionar o transporte gratuito no DF durante o Carnaval

O governador Ibaneis Rocha decretou a gratuidade do transporte público aos domingos e feriados. A partir do dia 1 de março até o dia 3 de março, moradores do Distrito Federal poderão utilizar o transporte sem custo. Os passageiros que possuem cartão idoso ou estudantil devem apresentá-los na catraca; não haverá débito. O cobrador liberará a passagem para quem não possui cartão de mobilidade. Em breve, será divulgado um sistema que permitirá o reconhecimento automático dos cartões de débito para liberação da catraca.



