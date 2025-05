Veja dicas de eventos para o fim de semana no Distrito Federal e Entorno. Paulo, ceramista, convida para o quarto encontro de ceramistas do DF no Museu Vivo da Memória Candanga, com oficinas e presença de diversos artistas. Em São Sebastião, o Arraiá da Biblioteca do Bosque abrirá a temporada de festas juninas.



O Festival Convoca, com programação cultural diversificada, acontece na quadra 206 do Recanto das Emas, entrada através da doação de 1 kg de alimento não perecível. O emocionante monólogo "Vou Fazer de Mim Um Mundo", estrelado por Zezé Mota, segue em cartaz no CCBB Brasília. Na Feira da Torre de TV, a quarta Mostra Cultura Candanga promove cultura popular, a partir das 16h, com entrada livre.



