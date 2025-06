Veja dicas de lazer em Brasília para o fim de semana

Neste fim de semana, Brasília oferece diversas atrações culturais e gastronômicas. No Boulevard Shopping, ocorre o Torresmo Fest com shows covers do Legião Urbana na sexta, Queen no sábado e Bon Jovi no domingo.



Na UNB, a turnê Eterna ao Shodô traz o mestre Kamari Maeda. O CCBB homenageia o samba com o projeto Cartola, incluindo um show de Nilce Carvalho no domingo. O Sesc Gama apresenta o drama "Sangue no Olho", enquanto em Ceilândia, a montagem circense "Chá com Mel" estará em cartaz. Todos os eventos são gratuitos, variando apenas em horários e locais específicos.



