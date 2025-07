Veja dicas de programação cultural para o fim de semana em Brasília

No CCBB Brasília, o espetáculo "Da Janela", dirigido por Marco dos Anjos, é uma peça infantil acessível que conta com a atriz surda Adriana Siciliano. As apresentações ocorrem até o dia 13 de julho, com sessões aos sábados às 11h e 16h, e aos domingos às 11h. Ingressos a partir de R$ 15.



O Teatro Sesc no Setor Comercial Sul recebe o Festival Ocupa Rock Brasília Autoral 2025, com ingressos a partir de R$ 5. O Festival Em Cantos promove espetáculos sensoriais para crianças, no sábado no Teatro Flora e domingo, na Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo, com ingressos gratuitos mediante a doação de 1kg de alimento. Eliane Giardini e Marcos Caruso estrelam "Intimidade Indecente" no Teatro Royal Tulip, com ingressos a partir de R$ 90 vendidos pelo site Sympla.



