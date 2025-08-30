Veja guia cultural para o fim de semana em Brasília

Neste fim de semana, Brasília oferece uma programação cultural variada e gratuita. No sábado, o Espaço Pé Direito, na Vila Telebrasilha, apresenta a peça "O Novo Normal", da Trupe Por Um Fio, que revisita os desafios da pandemia. As apresentações ocorrem às 20h.



No Sesc Gama, o comediante Hélio de La Peña apresenta "Preto de Neve" no sábado às 20h e no domingo às 19h, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A classificação é de 16 anos. Para os fãs de dinossauros, a exposição "Mundo Jurássico" está em cartaz no Park Shopping até 7 de setembro, apresentando réplicas em tamanho real desses gigantes pré-históricos.



