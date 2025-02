Veja os bastidores da disputa pela presidência do PT no DF e as implicações para 2026

O vice-presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Ricardo Vale, manifesta apoio à candidatura de Chico Vigilante para a presidência do PT local. A mobilização interna pretende unificar o partido mirando as eleições de 2026. Lideranças do PT ainda criticam a competitividade das candidaturas anteriores. Mudanças no comando do partido podem afetar a estratégia eleitoral frente aos conservadores que apoiam o governador Ibaneis Rocha.