Viaduto do Riacho Fundo é inaugurado e deve beneficiar cerca de 100 mil motoristas

Foi inaugurado nessa sexta-feira (29) o viaduto do Riacho Fundo I, às margens da EPNB (Estrada Parque Núcleo Bandeirante), no Distrito Federal. A construção deve melhorar a fluidez da via e beneficiar cerca de 100 mil motoristas que circulam diariamente na região. O projeto, com investimento de mais de R$ 23 milhões, inclui duas pistas subterrâneas: uma para quem segue em direção a Samambaia e outra para o Plano Piloto.



Durante a cerimônia de inauguração, o governador do DF, Ibaneis Rocha, anunciou outra obra para a saída sul da cidade. A EPNB vai receber pavimento de concreto, uma preparação para a implantação do BRT na via. Outras obras foram também divulgadas, como a construção de um novo restaurante comunitário também na região do Riacho Fundo.