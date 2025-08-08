Vídeo: carro pega fogo em Arniqueira (DF) e mobiliza corpo de bombeiros

Na tarde desta quinta-feira (7), um carro pegou fogo no conjunto 5 do setor habitacional em Arniqueira (DF). As chamas eram muito altas e havia fumaça escura. O Corpo de Bombeiros respondeu à ocorrência por volta das 16h, utilizando mangueiras com espuma para controlar o fogo. O trânsito foi parcialmente interditado. Não houve registro de vítimas, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.



