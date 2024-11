Vídeo mostra criança pendurada em sacada de prédio em Taguatinga Norte

Moradores de Taguatinga Norte flagraram uma cena assustadora em um dos prédios da cidade. Eles filmaram uma criança pendurada em uma sacada sem proteção. Pelas imagens, é possível ver que a menina está no 10º andar. Ela chega a balançar as pernas e debruça o corpo sobre o parapeito.



Os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros do DF. No local, os militares constataram que os pais da criança estavam no apartamento. Os socorristas os orientaram a instalar uma tela de proteção.