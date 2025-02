Violinista de 11 anos leva música e emoção ao Hospital da Criança em Brasília

No Hospital da Criança de Brasília, a violinista Valentina Magalhães, de 11 anos, emocionou pacientes e familiares com sua apresentação. A jovem, que coleciona títulos internacionais, tocou ao lado da pianista russa Galina Besner, encantando o público com suas melodias. "É um grande prazer ver as crianças sorrirem", afirmou Galina.



A iniciativa de levar música ao hospital foi de Ilda Peliz, presidente do ICIP, que acredita que "a música cura". Ela introduziu a música no hospital após sua experiência pessoal ao ver sua filha se acalmar ouvindo piano. Pacientes como Miguel Macedo, que está em tratamento renal e toca violino desde os cinco anos, expressaram alegria e emoção.



A mãe de Valentina destacou a importância desses momentos: "Contribuir positivamente para o tratamento foi realmente marcante". A música trouxe leveza e esperança para crianças e seus familiares, proporcionando um ambiente de paz e alegria.



