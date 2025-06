Zoo de Brasília: pombo testa negativo para gripe aviária e GDF confirma segurança sanitária

O GDF (Governo do Distrito Federal) anunciou que o pombo encontrado morto no Zoológico de Brasília testou negativo para a gripe aviária. Por outro lado, um pato silvestre migratório foi diagnosticado com o vírus.



As autoridades descartaram a existência de outros casos na região e planejam a reabertura do local no próximo dia 13. Apesar da confirmação, o GDF garante que a produção avícola no Distrito Federal continua segura, com alto nível de biosseguridade. Desde 2023, o Brasil registra 171 casos da doença em aves.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!