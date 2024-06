DF vai indenizar em R$ 28,4 mil motorista que bateu em viatura do Corpo de Bombeiros Segundo relato da vítima, viatura fechou carro sem estar com sirenes ligados; caso aconteceu em 2023

Homem bateu em traseira de viatura dos bombeiros (Andre Borges/Agência Brasília -)

O Governo do Distrito Federal foi condenado a indenizar em R$ 28.491 mil o motorista de um carro que bateu na traseira de uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar. A decisão é do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF a títulos de danos materiais. O homem alega que foi fechado, enquanto trafegava na velocidade da via, pelo veículo oficial. Segundo o processo, ele diz que foi surpreendido pela viatura que realizou uma manobra repentina de mudança de faixa, o que causou a colisão.

Na defesa, o DF disse que houve culpa dos dois motoristas. No entanto, a Justiça avaliou que faltou provas para indicar que o motorista que bateu na traseira da viatura dos Bombeiros tenha contribuído com o acidente.

Ao julgar o caso, a Juíza avaliou que o condutor da viatura fez uma conversão abrupta, em local não permitido. A juíza também citou testemunhas que confirmaram a versão do homem e que acrescentaram que a viatura não estava com as sirenes ligadas no momento do acidente.

“Embora haja uma presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira do veículo, no caso dos autos, restou comprovado que o veículo oficial mudou repentinamente de faixa o que ocasionou o acidente”, afirmou.