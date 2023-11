'Dinheiro bom é transformado em obras', diz Lula ao pressionar ministros a utilizarem recursos

A- A+

Lula e ministros em reunião desta sexta José Cruz/Agência Brasil

Os ministros da área de infraestrutura deverão utilizar todos os recursos previstos no orçamento das pastas deste ano. A ordem é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi dada durante uma reunião no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (3). "A gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar", exigiu Lula.

A sinalização afasta a possibilidade de o Ministério da Fazenda congelar verbas não gastas como estratégia para garantir a meta fiscal de 2024. "Para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no Tesouro. Mas, para quem está na Presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, em estrada, escola, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando, gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja", afirmou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve na reunião. Ele pretende zerar o déficit nas contas públicas de 2024, mesmo após Lula ter dito que "dificilmente" a projeção será mantida e que não há interesse em "cortar investimentos prioritários". O ministro pretende adiantar medidas que seriam tomadas apenas no ano que vem para perseguir a meta, mas não disse quais estratégias poderiam ser empregadas.

Economia verde

Após a reunião ministerial desta sexta-feira, Lula declarou que vai aos Emirados Árabes Unidos "vender produtos brasileiros". A próxima viagem dele está marcada para este mês, para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28.

"A partir do dia 28 vou aos Emirados Árabes Unidos, talvez ao Catar e à Arábia Saudita. Nós vamos vender os produtos brasileiros, para que a gente possa colocar em prática a revolução verde que queremos fazer nesse país", afirmou.

"O Brasil pretende ser o país modelo do mundo na questão climática, energética e de energia renovável. Nessa competitividade vamos ganhar, porque a natureza foi favorável ao Brasil", disse Lula. Além da participação na conferência, o presidente pretende visitar outros locais, para apresentar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) a empresários e investidores.

Lula também afirmou que quer se dedicar a viagens pelo Brasil em 2024. "Quero visitar todas as obras de infraestrutura que estamos fazendo, quero visitar muitas obras de educação, na área da saúde, e quero visitar para conversar com o povo bom sobre o futuro desse país", declarou.