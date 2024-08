Dino dá 15 dias para governo atuar contra incêndios no Pantanal e na Amazônia Em março deste ano, o STF determinou à União que apresentasse plano de prevenção e combate a incêndios Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 27/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h59 ) ‌



Dino é relator de uma ação sobre o tema do meio ambiente Andressa Anholete/SCO/STF - 12.07.2024

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou que os ministros da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente mobilizem, em no máximo 15 dias, todo o contingente tecnicamente cabível para atuação preventiva e repressiva aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. O esquema envolve Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional (incluindo Bombeiros Militares) e Fiscalização Ambiental.

O ministro ainda sugeriu que os citados possam propor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se for necessário, a abertura de créditos extraordinários para fazer face ao custeio das ações emergenciais.

“Não se ignoram os atuais esforços empreendidos por agentes públicos. Contudo, é fora de dúvida que é urgente intensificá-los, com a força máxima disponível, à vista da estatura constitucional do Pantanal e da Amazônia”, disse o ministro.

Em março deste ano, o STF determinou à União que apresentasse, em 90 dias, plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, com monitoramento, metas e estatísticas. Os processos integram a chamada “pauta verde”.

Entre as providências a serem adotadas estão a elaboração, pela União, de um plano de recuperação da capacidade operacional do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e de um plano de ação com medidas concretas para processamento das informações prestadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Em razão deste julgamento, o ministro marcou uma audiência de conciliação para o dia 10 de setembro, para discutir a forma de cumprimento dessa decisão.