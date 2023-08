Dino diz à CPMI ser ‘impossível’ enviar imagens do Palácio da Justiça do 8/1 sem permissão do STF Parlamentares pediram gravações, mas ministro respondeu que não pode compartilhar vídeos sem autorização do Supremo Dino diz à CPMI ser ‘impossível’ enviar imagens do Palácio da Justiça do 8/1 sem permissão do STF

Dino afirmou que já solicitou autorização do STF Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro que não pode enviar ao colegiado as imagens feitas por câmeras de segurança do Palácio da Justiça no dia dos episódios de vandalismo. De acordo com Dino, o compartilhamento é “impossível” caso não haja permissão do Supremo Tribunal Federal (STF).





























































Manifestantes contrários a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) furaram o bloqueio realizado na Esplanada dos Ministérios pela Polícia Militar do Distrito Federal, na tarde desta domingo (8). EVARISTO SA / AFP

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

poiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão ao Palácio do Planalto. LUCAS NEVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O grupo subiu a rampa do Congresso Nacional e invadiu a parte superior, onde ficam as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. EVARISTO SA / AFP

Teto do Congresso Nacional foi completamente ocupado pelos invasores, que pedem pela prisão do presidente Lula e por intervenção militar. Eduardo F S Lima/Futura Press/Estadão Conteúdo - 08.01.2022

Manifestantes bolsonaristas invadem o Congresso Nacional, em Brasília, neste domingo (8). MATHEUS W ALVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão ao prédio do Congresso Nacional. LUCAS NEVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Participantes do ato contrário ao presidente Lula vestem as cores verde e amarelo, além de carregarem bandeiras do Brasil. Lucas Neves/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 08.01.2022

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro caminham em direção ao Congresso Nacional durante a retomada de protestos contra o governo do presidente recém-empossado Luiz Inácio Lula da Silva (PT). WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Homens são vistos com ferimentos e camisa com manchas de sangue nas proximidades do Palácio do Planalto durante ato neste domingo. Scarlett Rocha/Agif/Estadão Conteúdo - 08.01/2022

Policiais revistam manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que chegam à Esplanada dos Ministérios. WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestante é flagrado segurando a bandeira do Brasil, após invadir a sede dos três poderes em Brasília.

Scarlett Rocha/Estadão Conteúdo - 08.01/2022

Partidos políticos e parlamentares informaram que vão acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) com pedido de intervenção federal no Governo do Distrito Federal. REUTERS/Adriano Machado

Integrante da manifestação depreda o Palácio do Planalto em Brasília. REUTERS/Adriano Machado

Manifestantes vestem máscara para se proteger de gás lacrimogênio, lançado pela Polícia Militar na tentativa de dispersá-los. REUTERS/Adriano Machado

A porta do armário do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morais, foi arrancada pelos invasores durante manifestação em Brasília. Reprodução/Redes sociais Publicidade

Diversos parlamentares que participam da CPMI pediram a cópia das gravações das câmeras das partes interna e externa do ministério. O Palácio da Justiça fica próximo à praça dos Três Poderes, onde aconteceram os atos de violência no 8 de Janeiro. Dino, no entanto, disse que o envio dos vídeos depende de autorização do STF.

“Em recente decisão, a excelentíssima ministra Rosa Weber informou que a existência de diligências em curso inviabilizaria o compartilhamento de provas com a CPMI. Como é cediço, as investigações são realizadas sob sigilo, de modo que este ministro não tem acesso ao andamento dos autos, razão pela qual não é possível saber se há diligências em curso. Tampouco este ministério tem poderes sobre inquéritos policiais, que tramitam sob a autoridade de um delegado de polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário”, respondeu o ministro.

“Com efeito, o envio dos documentos por esta pasta diretamente ao Poder Legislativo é impossível e poderá resultar no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e comprometer investigações, gerando possível responsabilização deste remetente. Desta forma, torna-se pertinente reforçar que o ofício no qual as imagens são requisitadas pode ser direcionado ao STF, para manifestação conclusiva”, acrescentou Dino.

Na resposta enviada à CPMI, Dino informou que solicitou a autorização do STF para que seja procedida a entrega das imagens das câmeras de segurança do Palácio da Justiça. Segundo ele, o Ministério da Justiça e Segurança Pública não se opõe à remessa de imagens.

“Apenas o Supremo Tribunal Federal poderá decidir sobre o compartilhamento das imagens solicitadas, tendo em vista a eventual existência de diligências em curso, bem como a possibilidade de haver outros óbices legais, à luz do Código de Processo Penal”, reforçou Dino.