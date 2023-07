Distritais devem priorizar orçamento, CPI do 8 de Janeiro e questões fundiárias no 2º semestre Deputados do DF esperam, ainda, pautar projetos próprios, como proteção à criança e ao adolescente e programas sociais Distritais devem priorizar orçamento, CPI do 8 de Janeiro e questões fundiárias no 2º semestre

A- A+

CLDF volta do recesso em 1º de agosto CLDF/Divulgação - 20.6.2023

A partir de 1º de agosto, com a volta dos trabalhos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), os deputados da Casa devem priorizar a análise de temas voltados à questão fundiária e ao orçamento da capital do país, além de concluir o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, que investiga a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro, por extremistas.

A economia local, a violência contra a mulher e os direitos das crianças e dos adolescentes também estarão na pauta dos distritais. Os programas sociais que concedem benefícios à população vulnerável também integram a lista de prioridades dos parlamentares para os próximos meses.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

"As pautas são definidas conforme a tramitação nas comissões e as urgências encaminhadas pelo Executivo", explica Joaquim Roriz Neto (PL), que destaca o encaminhamento da Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), até o fim do semestre.

Entre os projetos de sua autoria, ele ressalta o que prevê sanções administrativas para casos de abandono de crianças, adolescentes e incapazes e o que institui o Programa Alimenta Brasília, com a retomada da entrega de pão e leite a famílias em situação de vulnerabilidade.

"Vamos seguir com muito trabalho, tanto em plenário quanto nas visitas às cidades. Também devemos concluir a CPI dos Atos Antidemocráticos e apresentar um relatório que colabore de forma isenta para as investigações, deixando de lado as paixões políticas e os pré-julgamentos", observa o distrital.

Chico Vigilante (PT), presidente do colegiado que apura as ações extremistas de 8 de janeiro, quer manter as oitivas, para chegar aos organizadores dos atos. "Já aprovamos uma relação [de depoimentos], agosto está preenchido. Pretendo continuar na busca dos financiadores e idealizadores dos atos, encontrá-los é fundamental. Vamos insistir também na convocação de Anderson Torres [ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL)] e do tenente-coronel Mauro Cid [ex-ajudante de ordens de Bolsonaro], peças-chave nesse caso", planeja Vigilante.

Questões fundiárias

Martins Machado (Republicanos), vice-presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da CLDF, acredita que as questões fundiárias devem ter destaque no segundo semestre na Casa, com a análise do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos), para "regularizar situações pendentes e atender o setor produtivo, colaborando para a geração de emprego".

Segundo Robério Negreiros (PSD), integrante da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), "o Poder Executivo deve enviar o PPCUB e outros que envolvem pautas de desenvolvimento econômico e social, que serão analisados nas comissões temáticas e, por último, na CCJ, como o projeto da junta comercial e o de adequação dos becos dos lagos Sul e Norte".

Para Dayse Amarílio (PSB), o combate ao feminicídio será prioritário, ao lado de propostas que cobrem mais investimentos em saúde. "A violência contra a mulher tem aumentado muito. É importante que os distritais, que agem como deputados estaduais e vereadores, trabalhem juntos em pautas importantes como a saúde, que também está muito ruim", analisa.

Outros temas

Primeiro secretário da CLDF, Pastor Daniel de Castro (PP) sugere que os distritais analisem projetos relacionados ao empreendedorismo, à educação, aos idosos e às crianças e adolescentes.