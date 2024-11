Dois carros da comitiva brasileira que prestavam serviço no G20 foram roubados em três dias Um dos casos aconteceu na quinta-feira (14). Na noite desse sábado (16), mais um veículo acabou levado por bandidos Brasília|Do R7 17/11/2024 - 18h51 (Atualizado em 17/11/2024 - 19h14 ) twitter

Carro da secretaria geral da presidência é roubado durante g20 Divulgação/PMRJ

Na noite de sábado (16), por volta das 20h, mais um veículo da comitiva brasileira no G20 foi roubado. Desta vez, o incidente ocorreu na Rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde Coelhão, em Coelho da Rocha, São João de Meriti, na Baixada Fluminense (RJ).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista estava voltando para casa após um dia de trabalho com uma delegação do encontro dos chefes de estado no Rio de Janeiro, quando foi abordado pelos assaltantes. O crime ocorreu por volta das 20h, na Rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde Coelhão, em Coelho da Rocha.

Trata-se de um Toyota Corolla branco, modelo 2022, com placa de São Paulo. Segundo o motorista, três bandidos chegaram em um Peugeot 208, o interceptaram e levaram o carro que havia sido utilizado em apoio ao G20.

O carro, alugado pela equipe do evento, foi recuperado no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, conforme informações da Polícia Civil. A 64ª DP (São João de Meriti) investiga o caso.

Primeiro caso de carro roubado no G20

Na quinta-feira (14), um veículo da comitiva do ministro da Secretaria-geral da Presidência, Márcio Macedo, também foi roubado.

O caso aconteceu na Rua do Riachuelo, na Lapa, na região central do Rio.

Segundo informações iniciais, o motorista do ministro estava dentro do carro, estacionado na frente do Hotel Monte Alegre, quando foi abordado por dois bandidos em uma moto vermelha.

O motorista aguardava um funcionário que ia trabalhar no G20. Os criminosos conduziram o veículo até a Rua Mem de Sá, ao lado do batalhão de Choque, e subiram o Viaduto 31 de Março. Em seguida, o automóvel foi recuperado no Complexo da Maré, na zona norte.

O evento principal do G20 começa nesta segunda (18) e vai reunir os líderes das maiores economias do mundo. São esperadas cerca de 45 delegações de 40 países, além de outras autoridades internacionais. Para garantir a segurança, começou a valer nesta quinta a operação de Garantia de Lei e Ordem (GLO), que deve durar até que o último chefe de Estado deixe a cidade.

