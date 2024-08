Eduardo Bolsonaro lamenta queda de avião e diz que andou em modelo igual nesta quinta Avião de médio porte, com capacidade de 68 passageiros, caiu na tarde desta sexta-feira em Vinhedo (SP) Brasília|Do R7, em Brasília 09/08/2024 - 14h55 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h20 ) ‌



Deputado se manifestou nas redes sociais Mário Agra/Câmara dos Deputados

Após a queda de um avião de médio porte em Vinhedo (SP) , o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que andou em uma aeronave do mesmo modelo, um ATR-72-500, nesta quinta-feira (8). Nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro prestou ainda solidariedade aos familiares das vítimas.

“Ontem fui num avião deste modelo, ATR, para São José do Rio Preto-SP. Meu Deus! Que Ele conforte os familiares das vítimas”, diz o texto.

O avião de médio porte caiu na tarde desta sexta-feira (9) no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave da companhia Voepass, antiga Passaredo, com capacidade de 68 passageiros, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50. O R7 entrou em contato com a companhia aérea, que informou que está apurando o fato. O voo seria de número 2Z2283.

Ontem fui num avião deste modelo, ATR, para São José do Rio Preto-SP.



Meu Deus! Que Ele conforte os familiares das vítimas 🙏 pic.twitter.com/1zi9hsvmFE — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 9, 2024

De acordo com informações do Balanço Geral, os hospitais de Campinas, Jundiaí e região já foram mobilizados para receber os passageiros e a tribulação.