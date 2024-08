Eleição para reitoria da UnB terá 2º turno com disputa entre Rozana Naves e Olgamir Amancia Resultados foram divulgados na madrugada desta sexta, depois de 16 horas de contagem de votos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/08/2024 - 08h59 (Atualizado em 23/08/2024 - 09h29 ) ‌



Segundo turno será feito em 3 e 4 de setembro Secom/UnB -

A eleição para a reitoria da UnB (Universidade de Brasília) terá segundo turno com disputa entre a chapa 93, liderada por Rozana Reigota Naves, e a chapa 90, com Olgamir Amancia. A apuração dos votos foi feita pelos membros da Comissão Organizadora da Consulta e durou mais de 16 horas. O resultado foi divulgado na madrugada desta sexta-feira (23), depois de dois dias de votação que incluiu professores, alunos da instituição e técnicos no começo da semana.

Três chapas disputavam o comando da reitoria. Veja relação dos votos:

1º Lugar – Chapa 93 – Imagine UnB: participar e transformar, com 42,08% dos votos — candidata a reitora Rozana Reigota Naves e candidato a Vice-Reitor Márcio Muniz de Farias;

2º Lugar – Chapa 90 – Pensar e fazer UnB, com 31,18% dos votos — candidata a reitora Olgamir Amancia Ferreira e Vice-Reitor Gustavo Adolfo Sierra Romero;

3º Lugar – Chapa 99 – A UnB que queremos, com 26,74% dos votos — com a candidata a reitora Maria Fátima de Souza e Vice-Reitor Paulo Celso dos Reis Gomes.

A votação em segundo turno será feito nos dias 3 e 4 de setembro, ouvindo novamente os alunos, professores e técnicos da instituição. A nomeação da nova reitora e do novo vice-reitor é feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas historicamente a comunidade participa da votação e escolhe os nomes preferidos para o cargo.

A reitoria da universidade responde pela administração geral da UnB e é responsável por articular convênios e parcerias para ampliar e divulgar as atividades cientificas e tecnológicas da universidade. A nova reitora estará à frente dos interesses educacionais, econômicos e culturais da instituição.

Conheça as candidatas que concorrem ao segundo turno:

Rozana Reigota Naves - Chapa 93 - Participar e Transformar

Rozana Márcio Muniz. candidatos a reitoria e vice-reitoria da UnB Reprodução/Redes sociais @rozanarn -+

Rozana nasceu e foi criada em Taguatinga, graduada em Letras pela Universidade Católica, fez mestrado e doutorado em Linguística na UnB. Desde 2006, é professora no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas. Atuou em projetos de educação linguística, documentação de línguas indígenas e descrição da língua de sinais brasileiras. Ela também atuou como coordenadora institucional no Programa de Consolidação das Licenciaturas da CAPES e liderou um grupo de trabalho na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística. Já foi responsável pela direção do Instituto de Letras e do Decanato de Administração da UnB e coordena atualmente o Programa de Pós-Graduação em Linguística.

Principais propostas:

Implementar mecanismos e instâncias de participação democrática da comunidade universitária, incluindo o orçamento participativo;

Melhorar a qualidade do ensino de graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão, em articulação com a inovação e a internacionalização, comprometidos com a justiça socioambiental; e

Reorganizar a governança em infraestrutura e simplificar processos em geral, reduzindo a sobrecarga de docentes e técnicos.

Olgamir Amancia Ferreira - Chapa 90 - Pensar e Fazer UnB

Olgamir e Gustavo, candidatos a reitoria e vice-reitoria da UnB Reprodução/UnB -

Decana de Extensão da UnB desde 2016, Olgamir é professora associada no curso de Licenciatura em Ciências Naturais, campus de Planaltina, e coordenadora do Projeto de Extensão e Ação Contínua Educação Ambiental no Parque Recreativo Sucupira. Nasceu em Cavalcante (GO), filha de um produtor rural e uma professora, numa família de sete irmãos. Mudou-se para Brasília, fez graduação em Licenciatura Plena em Ciências, com habilitação em Matemática, no UniCeub (1985), e tornou-se professora na rede pública de ensino do Distrito Federal. Na UnB, concluiu mestrado (2002) e doutorado (2009) em Educação. Entre outros cargos, foi secretária da Mulher no Governo do Distrito Federal, coordenadora da área de Educação e Linguagens na Faculdade UnB Planaltina (FUP) e membro do Conselho Superior do IFB.

