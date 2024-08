Governo do DF lança nesta sexta pesquisa para mapear vítimas de violência doméstica Objetivo é saber quem são as mulheres vítimas de violência, investigar o perfil dos agressores e subsidiar políticas públicas Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2024 - 13h28 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



Pesquisa pretende mapear violência contra a mulher Geovana Albuquerque/Agência Brasília -

O governo do Distrito Federal lança nesta sexta-feira (23) uma pesquisa que vai mapear quem são as vítimas de violência doméstica na capital do país. O chamado “Panorama da Violência Contra a Mulher no DF” será realizado pelo IPE-DF (Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal) com apoio da Secretaria da Mulher e da vice-governadora Celina Leão (PP). O estudo pretende compreender quem são as mulheres vítimas de violência no DF e revelar detalhes como o perfil sociodemográfico delas, quantos filhos elas têm e se romperam ou não algum relacionamento.

Além disso, a pesquisa deve investigar o perfil dos agressores das mulheres, os locais onde a violência ocorre e a percepção da população sobre a evolução dos casos de violência contra as mulheres ao longo do tempo.

O objetivo da secretaria é entender as informações fundamentais para definir as ações de prioridade do governo e estruturar políticas públicas que atendam às vítimas. A pesquisa deve ouvir 5.000 homens e mulheres, de forma presencial, em pontos de fluxo populacional.

Comitê de proteção

O lançamento da iniciativa vai ser feito durante a inauguração do Comitê de Proteção à Mulher do Lago Norte. O local vai servir como um espaço de proteção e promoção dos direitos de mulheres em situação de violência doméstica e familiar e cria uma ponte entre as mulheres e os projetos e programas oferecidos pela Secretaria da Mulher.

O objetivo é incentivar as denúncias e interromper o ciclo de violência, impedindo casos de feminicídio. O comitê também comunica à autoridade policial os incidentes de violência e conta com profissionais capacitados para atender mulheres, familiares e pessoas dispostas a denunciar os casos de violência.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

- Disque Denúncia: Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher: (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

- PMDF: Ligue 190

- Núcleo de Gênero do MPDFT: (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

- Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública: WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.