Eliziane oficializa ao PSD pré-candidatura à presidência do Senado Casa nunca elegeu uma presidente mulher Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 18h15 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h52 )

Em 200 anos, o Senado nunca elegeu uma presidente mulher

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) comunicou seu partido, nesta quinta-feira (31), que é pré-candidata à presidência do Senado. O atual presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pertence à sigla. Na terça-feira (5), a bancada do PSD se reunirá para discutir a sucessão na Casa. O partido é a maior bancada do Senado, com 15 senadores. Historicamente, o Senado nunca elegeu uma mulher como presidente.

A parlamentar se colocou à disposição para disputar o posto contra o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que já conta com o apoio de quatro partidos: PL, PP, PSB e PDT, além do União.

Apesar de, nos bastidores, Pacheco apoiar Alcolumbre, pois o senador amapaense auxiliou sua candidatura, o líder do PSD na Casa, Otto Alencar (BA), afirma que o partido não discutiu o apoio a Alcolumbre.

“Nunca discutimos dentro do partido apoiar o Davi, embora nada tenha pessoalmente contra ele ou qualquer outro senador ou senadora aqui dentro. Mas estou dizendo que é cedo ainda e vamos ter que pensar lá na frente como vamos fazer”, avaliou Otto ao R7.

O senador avaliou ainda a candidatura de Eliziane como “embrionária”, mas destacou que tem sua “simpatia”. Alcolumbre, que já comandou o Senado entre 2020 e 2021, é tido como o favorito na disputa. Até o momento, o senador tem, oficialmente, o apoio de 35 senadores. Para eleger-se, ele precisa de, no mínimo, 41 votos.