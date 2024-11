Bancada do PL declara apoio a Alcolumbre à Presidência do Senado Apesar de a eleição da mesa ser apenas em fevereiro de 2025, o partido tornou-se o quarto a aderir a chapa do parlamentar amapaense Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O anúncio ocorre após uma reunião da bancada do partido, que conta com 14 senadores Marcelo Camargo/Agência Brasil

A bancada do PL (Partido Liberal) no Senado anunciou, nesta quarta-feira (30), apoio à candidatura do senador Davi Alcolumbre (União-AP) à Presidência da Casa. Apesar de a eleição da mesa ser apenas em fevereiro de 2025, o partido tornou-se o quarto a aderir a chapa do parlamentar amapaense. Até o momento, o PP, PDT, PSB e o PL confirmaram apoio.

Diferentemente de 2023, quando o PL lançou o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), ao posto, e ficou sem o comando das comissões permanentes, agora a legenda busca maior participação na Casa, aderindo a uma candidatura de consenso entre a maioria dos senadores.

O anúncio ocorre após uma reunião da bancada do partido, que conta com 14 senadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro marcou presença no encontro. Na terça-feira (29), o ex-chefe do Executivo também esteve na Casa, reunido com parte da bancada, para tratar sobre o tema.

À noite, Bolsonaro participou de um encontro com Alcolumbre, Marinho, o senador Marcos Rogério (PL-RO) e o senador Wellington Fagundes (PL-MT) na casa de Marinho. Ontem, o ex-presidente já havia sinalizado apoio a Alcolumbre, mas destacou não querer impor qualquer nome ao partido.

‌



Na ocasião, ele relembrou que, em 2023, o partido lançou candidatura própria e que isso atrapalhou os trabalhos da ala no Senado. À época, Marinho obteve 32 votos.

Agora o partido buscará comandar comissões consideradas importantes, a exemplo da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e ter representação na mesa diretora.