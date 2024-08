Elmar Nascimento assume liderança do maior bloco partidário da Câmara Mudança na liderança do ‘blocão’ acontece poucos meses antes da eleição para a presidência da Câmara Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 18h33 (Atualizado em 14/08/2024 - 18h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Deputado Elmar Nascimento (União-BA) Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O deputado Elmar Nascimento (União-BA) tomou posse nesta quarta-feira (14) como líder do “blocão”, o maior bloco partidário da Câmara dos Deputados. A coalizão reúne 161 deputados e oito partidos: União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade, PDT e PRD. Elmar deve ficar no cargo até fevereiro de 2025.

A mudança na liderança do bloco acontece poucos meses antes da eleição para a presidência da Câmara, que substituirá Arthur Lira (PP-AL). Elmar Nascimento é um dos principais nomes cotados para o cargo, junto com Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Antonio Brito (PSD-BA).

A criação do superbloco foi articulada por Lira em 2023. Oficialmente, o objetivo dos blocos é garantir espaços de poder na estrutura do Legislativo, com mais protagonismo nas mesas e comissões permanentes, tempo de fala e, portanto, visibilidade.

Na formação do bloco, foi acordado que a liderança será alternada entre os partidos da coalizão. Até agora, os líderes foram Felipe Carreras (PSB-PE), seguido por André Figueiredo (PDT-CE), Doutor Luizinho (PP-RJ) e Waldemar Oliveira (Avante-PE). O PSB acabou deixando o bloco após a liderança de Carreras.