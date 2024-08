Em 14 dias, TSE recebe mais de 18 mil denúncias de propaganda irregular nas eleições municipais No início de agosto, a Corte lançou o Disque-Denúncia “1491″ para denúncias de desinformação durante as eleições Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 30/08/2024 - 13h08 (Atualizado em 30/08/2024 - 14h12 ) ‌



Aplicativo Pardal está disponível desde 16 de agosto Joédson Alves/Agência Brasil - 14/08/2024

Em 14 dias de campanha eleitoral para as eleições municipais, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já recebeu mais de 18 mil denúncias de propaganda irregular de candidatos. As denúncias foram feitas pelo Pardal 2024 do TSE. A principal novidade para as eleições 2024 é a inclusão de uma funcionalidade no aplicativo para denunciar irregularidades nas campanhas eleitorais na internet.

O Pardal Móvel permite que os usuários denunciem propaganda eleitoral irregular, seja na internet ou em outras formas de mídia, utilizando um smartphone ou tablet. A Portaria TSE nº 662/2024 regula a utilização do Pardal Móvel, estabelecendo que denúncias sejam encaminhadas ao juízo eleitoral competente para ação.

Agora, o aplicativo oferece formulários específicos para diferentes tipos de propaganda, como aquelas nas ruas e na internet. Além disso, é obrigatório incluir uma comprovação mínima para que a denúncia seja processada.

Outra funcionalidade nova é o guia sobre o que é permitido ou proibido, que deve ser consultado antes de prosseguir com uma denúncia, ajudando a evitar acusações infundadas. O denunciante é responsável por anexar provas da irregularidade.

O Pardal Web permite acompanhar o andamento e as estatísticas das denúncias feitas pelo Pardal Móvel. Já o Pardal ADM possibilita a emissão de notificações para candidatos, partidos, federações ou coligações, incluindo um link para que o notificado regularize a situação ou forneça esclarecimentos com documentação.

Disque-Denúncia

No início de agosto, a Corte lançou o Disque-Denúncia “1491″ para denúncias de desinformação durante as eleições. As informações coletadas serão encaminhadas ao órgão competente. Em conjunto, a Polícia Federal lançou um painel com informações sobre investigações criminais em andamento no país, com um espaço para crimes eleitorais.

No painel, não é revelado quem está sendo investigado, mas é possível ver quais são os crimes investigados, a concentração por cidade, por município, por região do país. As atualizações são diárias.