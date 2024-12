Em defesa do Fundo Constitucional, Damares faz ponte entre Congresso e CLDF Senadora recebeu deputados distritais a fim de criar estratégias para que o Fundo Constitucional do DF não seja modificado pelo governo federal Brasília|Do R7, em Brasília 04/12/2024 - 17h18 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Senadora Damares Alves conversa com distritais sobre o FCDF Assessoria de imprensa/Divulgação

A senadora Damares Alves (Republicanos) se reuniu com os deputados distritais Roosevelt Vilela (PL) e Eduardo Pedrosa (União Brasil) a fim de discutir estratégias de proteção ao FCDF (Fundo Constitucional do Distrito Federal).

O objetivo é mobilizar os parlamentares distritais para intensificar o diálogo com suas lideranças partidárias no Congresso Nacional. Segundo Damares, será necessário um esforço coordenado para garantir a preservação do FCDF.

“Cada distrital deve buscar apoio junto às lideranças e parlamentares de seus partidos no Congresso. Será um trabalho direto nos gabinetes de deputados e senadores”, explicou a senadora.

Damares também falou do apoio dos senadores Izalci Lucas (PL) e Leila Barros (PDT). “A ideia é que os distritais também compareçam ao plenário do Congresso para intensificar esse movimento. O receio é que o Fundo Constitucional seja usado como pretexto para inviabilizar os recursos de vez”, destacou.

‌



Desde a última quinta-feira, Damares está em contato constante com outros distritais para alinhá-los à estratégia. Segundo ela, convencer os parlamentares dos partidos Republicanos, União Brasil, PL e PSD é crucial para salvar o FCDF.

Proposta de Haddad

O ministro da Economia, Fernando Haddad, propôs mudanças para o FCDF.

Uma delas é a alteração para que a correção de recursos do FCDF seja feita pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), em vez de ser feita pela variação da receita corrente líquida da União, como é atualmente.