Em depoimento, Marcos do Val diz que Silveira deu ideia de golpe e Bolsonaro não se manifestou

Do Val prestou depoimento nesta quarta-feira Frederico Brasil/TheNews2/Estadão Conteúdo - 30.3.2023

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira (19) que foi insistentemente procurado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para conversar sobre um "assunto importante". O parlamentar disse que foi inclusive abordado por Silveira na porta do Senado, e que que o ex-parlamentar só dizia: "Salvar o Brasil e ser herói nacional". O depoimento foi dado no inquérito que apura um suposto plano para a realização de um golpe de Estado no ano passado.

O parlamentar chegou ao prédio da corporação às 13h45, e o depoimento começou por volta das 14h. Ele é investigado por uma reunião com Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), em dezembro de 2022. O ex-presidente foi ouvido pelos investigadores na quarta-feira da semana passada (12).

Ainda no depoimento, Marcos do val disse que acreditou que o ex-presidente queria falar sobre a mudança do parlamentar para o PL e que solicitou encontro com o ministro Alexandre de Moraes "em razão do contexto do momento político radical e extremista" bem como a existência de uma investigação contra Daniel Silveira por disseminação de fake news.

No encontro, de acordo com o senador, ele abordou temas políticos e foi interrompido por Silveira, que queria gravar Moraes para invalidar as eleições. Do Val disse que o então presidente Jair Bolsonaro apenas ouviu a proposta e não se manifestou.

Além disso, o senador disse que acredita ter sido procurado pelo ex-deputado Daniel Silveira porque disse em uma audiência no Senado que ia se retirar porque teria uma reunião com o ministro do Supremo.

"Daniel Silveira ouviu isso e pensou que o declarante e o ministro tivessem uma relação de proximidade", diz trecho do documento.

No meio do depoimento, do Val disse que em troca de mensagens com Silveira, o então deputado "mencionou já possuir equipamentos de escuta e transmissão e um carro para captar áudio, mas não referiu de onde viriam esses equipamentos".

De acordo com o senador, após a reunião, ainda no carro, mandou mensagem ao ministro Alexandre de Moraes "reportando o que havia sido proposto por Daniel, é que achou a 'proposta esdrúxula, imoral e até criminal', colocando-se à disposição para encontrar o ministro para dar mais detalhes".

O senador contou também que, como Moraes não respondeu à mensagem imediatamente, procurou novamente o ministro no fim de semana e marcaram um encontro no Salão Branco do Congresso Nacional na semana seguinte. Nessa reunião, do Val relatou ter dito ao ministro os detalhes da proposta de Silveira — e Moraes afirmou que se tratava de proposta "absurda".

Jair Bolsonaro

Também em depoimento à PF, na semana passada, o ex-presidente Bolsonaro disse que participou de uma reunião com Silveira e do Val em 2022, mas negou ter discutido planos de golpe.

"Indagado se houve algum plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes ou a prática de algum ato antidemocrático, respondeu que não foi levantado nenhum plano, nenhum ato preparatório, sequer de gravar o ministro Alexandre de Moraes [...] que sempre permaneceu 'dentro das quatro linhas' do texto da Constituição Federal; que inclusive, nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes", diz a transcrição da oitiva.