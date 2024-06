Em evento com empresários, Alckmin diz que Programa Mover deve ser sancionado em julho

Alto contraste

Autoridades presentes destacam relevância dos transportes para o Brasil (Giovana Cardoso/R7)

O vice-presidente da República e ministro do MDIC (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Geraldo Alckmin, afirmou que o Programa Mover deve ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2 de julho. Nesta quarta-feira (19), ele participou da celebração dos 70 anos da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e ressaltou a necessidade de aperfeiçoar o setor no país.

“Precisamos renovar a indústria automotiva. São R$ 19,5 bilhões em investimentos até 2027. Só este ano, são R$ 3,5 bilhões de créditos para projetos de descarbonização e inovação”, disse. O projeto do Mover prevê incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade, além de novas obrigações a essa indústria para reduzir o impacto ambiental dos veículos.

Aprovada no início do mês pelo Senado, a proposta estabelece, ainda, a redução do Imposto sobre IPI (Produtos Industrializados). A ideia é que as medidas estimulem a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas, além da produção de automóveis com menor emissão de gases do efeito estufa.

Autoridades presentes destacam relevância do setor para o Brasil

O evento, que contou com a participação de autoridades e representantes dos transportes, teve por objetivo discutir o fortalecimento da atividade transportadora no país. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, resumiu a dimensão da categoria. “Pensar no Brasil sem transporte é inimaginável”, afirmou.