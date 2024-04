Em meio à crise entre Poderes, Lula nomeia advogado mineiro próximo de Pacheco para TST

Alto contraste

Gesto é aceno a Pacheco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta terça-feira (30) o advogado mineiro Antonio Fabrício de Matos Gonçalves para o cargo de ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho). Gonçalves é próximo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ato tido como aceno de Lula ao senador, em meio à crise entre os Poderes.

Gonçalves, cujo nome estava na lista tríplice enviada pelo TST a Lula, deve preencher o espaço aberto pela aposentadoria do ministro Emmanoel Pereira. A vaga é destinada à advocacia. A mensagem do presidente ao Senado para apreciação do nome foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça (30).

O indicado foi presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Minas Gerais entre 2016 e 2018. Ele também já esteve à frente da Abrat (Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas).

Pela Constituição, um quinto das vagas do tribunal é reservado a advogados e integrantes do Ministério Público do Trabalho. Em relação às vagas da advocacia, a OAB envia uma lista sêxtupla ao TST, que reduz a relação a três nomes.

Com a indicação de Lula, Gonçalves será sabatinado pelo Senado. O nome dele precisa ser aprovado pela maioria absoluta dos senadores (41), no plenário da Casa, para que ele tome posse na Corte.

Desgaste

A crise entre os Poderes tomou novos rumos quando o governo de Lula, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), decidiu judicializar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam, na última quarta-feira (24). A medida já tinha sido aprovada pelo Legislativo em outubro do ano passado, mas foi vetada integralmente por Lula. Em resposta, os parlamentares derrubaram o veto do presidente.

Nesta terça (30), Rodrigo Pacheco voltou a defender a desoneração da folha e afirmou que a judicialização da política gera uma “crise de confiança na relação entre os Poderes”. Após o caso chegar ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Cristiano Zanin atendeu ao pedido do governo e suspendeu a desoneração.