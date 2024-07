Em nova doação, Alemanha repassa R$ 88 milhões ao Fundo Amazônia Doação será destinada à restauração de florestas nativas e no enfrentamento a incêndios e combate ao crime organizado Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 23/07/2024 - 14h05 (Atualizado em 23/07/2024 - 14h05 ) ‌



Alemanha é a segunda maior doadora do Fundo Amazônia Marcelo Camargo/Agência Brasil

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Embaixada da Alemanha no Brasil anunciaram a liberação de R$ 88 milhões (15 milhões de euros) do governo alemão ao Fundo Amazônia. O repasse será destinado a restauração de florestas nativas, atividades sustentáveis e no enfrentamento a incêndios e combate ao crime organizado na região. Com a nova doação, a Alemanha já liberou R$ 107 milhões (20 milhões de euros) ao fundo.

O Fundo Amazônia é gerido pelo BNDES e busca a contribuição voluntária para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da Amazônia Legal. O repasse da Alemanha ao programa faz parte da segunda parcela da doação contratada no fim de dezembro de 2022. O país europeu é o segundo maior doador do fundo, ficando atrás apenas da Noruega.

O Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha também fará um repasse de R$ 15 milhões ao Programa Floresta Viva, iniciativa voltada para a restauração ecológica dos biomas brasileiros. Segundo o BNDES, a meta é investir R$ 693 milhões ao longo de 7 anos. Até o momento, a iniciativa somou R$ 78,5 milhões de recursos.

Na segunda-feira (22) o BNDES e a União Europeia assinaram uma carta de intenções para o fortalecimento de parcerias com foco no apoio ao desenvolvimento sustentável e aos investimentos no Brasil. A carta é também mais um passo no processo de formalização da doação do bloco europeu ao Fundo Amazônia, no valor de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões).

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a contribuição de 27 países europeus é muito importante para a credibilidade do Fundo Amazônia. “Nós reduzimos em 50% o desmatamento, é por isso que essas contribuições estão sendo fortalecidas”, afirmou Mercadante.

*Sob supervisão de Bruna Lima