BNDES anuncia resultado de edital do Fundo Amazônia, com recursos de R$ 450 milhões Agora, as três entidades vão abrir seleção para os projetos de restauração em três regiões e, ao todo, serão até 15 editais

Floresta amazônica (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática anunciaram, nesta quarta-feira (22), o resultado do edital Restaura Amazônia, que selecionou três entidades para atuar na gestão dos projetos de recuperação da floresta. O documento faz parte da iniciativa Arco da Restauração e conta com recursos de R$ 450 milhões do Fundo Amazônia.

As entidades selecionadas foram Ibam, que vai atuar no Acre, Amazonas e Rondônia; FBDS, que vai atuar em Tocantins e Mato Grosso; e CI Brasil, que vai atuar no Pará e no Maranhão. As companhias agora passam a ser parceiras gestoras do BNDES na execução das obras. Entre as atribuições, estão a contratação dos executores, prestações das contas e visitas presenciais aos territórios.

Nas três regiões, a iniciativa Arco da Restauração vai apoiar de forma prioritária projetos de restauração ecológica e produtiva, direcionados a unidades de conservação, terras indígenas e territórios de povos e comunidades tradicionais, além de corredores ecológicos, bacias hidrográficas e de áreas públicas não destinadas. O objetivo é restaurar 24 milhões de hectares na Amazônia até 2050.

Nesta primeira fase, o edital Restaura Amazônia prevê a recuperação de 6 milhões de hectares até 2030, com a captura de 1,65 bilhão de toneladas de carbono da atmosfera. Agora, as entidades vão abrir seleção para os projetos de restauração nessas três regiões. Ao todo, serão até 15 editais, no valor entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões. Cada projeto deve ter o valor em torno de R$ 5 milhões. A escolha vai considerar os impactos sobre a biodiversidade, o impacto social e a mitigação climática.