Em reunião, Lula afasta eventual reforma ministerial: ‘Não estou pensando nisso’ Presidente relatou, em encontro nesta quarta-feira, que está feliz com o trabalho realizado pelos ministros até o momento Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 10h30 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h07 ) ‌



Lula descarta reforma ministerial Pedro Kirilos/Estadão Conteúdo - 24.07.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afastou qualquer possibilidade de reforma ministerial. Em reunião com os ministros, o petista afirmou que não está “pensando nisso” e voltou a dizer que, quem troca ministro é ele. A declaração foi dada durante o encontro, realizado nesta quinta-feira (8) no Palácio do Planalto, em Brasília.

“Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Vocês veem que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. ‘Ah, vai trocar ministério’. Não existe isso, porque todo mundo sabe que quem troca sou eu. Não é um jornalista que pode não gostar de um ministro ou alguém, sou eu. Então como fui eu que indiquei, e se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês que não estou pensando nisso”, afirmou Lula.

“Time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo para poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, mas muito melhor do que já fizemos até agora”, completou o presidente na reunião, que contou com a participação dos representantes das 39 pastas da Esplanada e outros órgãos e autarquias federais.

A declaração ocorre em meio à cobranças públicas que Lula tem feito aos ministros. O presidente tem pedido maior divulgação das ações do governo e agilidade na entrega de medidas já anunciadas antes da apresentação de novas propostas.

Há três semanas, Lula afirmou que é preciso “passar por cima dos manuais para fazer as coisas acontecerem”. “Entre a gente propor a criação do plano e a gente estar fazendo esse contrato, levamos quase um ano. Nós, agora, temos que fazer licitação para comprar as coisas que estão previstas. Se levar mais um ano, a gente vai terminar o mandato sem colocar em prática nosso plano. Quero fazer um apelo: é preciso ser rápido, é preciso passar por cima dos manuais, é preciso tentar fazer as coisas acontecerem”, frisou na ocasião.