Em um mês, Ministério da Justiça prende 7.130 pessoas por feminicídio e violência doméstica Operação liderada pela pasta ocorreu em todo o Brasil entre 2 e 30 de agosto; 73.336 vítimas foram atendidas Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 03/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 22h01 ) ‌



Ação aconteceu em todo o país Arquivo/Agência Brasília

O Ministério de Justiça e Segurança Pública cumpriu, por meio da Operação Shamar, 7.130 prisões de pessoas por feminicídio e violência doméstica em agosto deste ano. Ao todo, 73.336 vítimas foram atendidas, sendo que 49.542 pediram medidas protetivas de urgência. A ação aconteceu em todo o Brasil.

“O governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios se uniram para combater essa triste realidade, que ainda persiste em nossa sociedade. As diversas operações que realizamos em parceria com os entes federados são de extrema importância. Estamos avançando cada vez mais, mas para obtermos êxito precisamos que toda a sociedade se envolva e diga não à violência contra as mulheres”, disse o secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo.

Durante a operação, a pasta apurou 11.631 denúncias, e em 283 dos casos os homens foram presos em flagrante. Além disso, foram apreendidos 989,89 kg de drogas e recolhidas 1.286 armas. Para a ação, foram investidos ao menos R$ 2,3 milhões para ajudar no deslocamento dos policiais e para campanhas educativas de prevenção de agressão.

A iniciativa foi coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência e contou com 135.479 policiais. A operação é uma homenagem à Lei Maria da Penha, que completou 18 anos no dia 7 de agosto.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes