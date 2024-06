Embaixada da França promove sessão de cinema gratuita nesta quarta em Brasília Consulado exibe filme ’A patroa’, tradução portuguesa do livro ‘La Darone’; evento também terá bate-papo com a autora da obra

Embaixada tem programação cultural com filmes sobre investigação Divulgação/Embaixada da França

A Embaixada da França promove nesta quarta-feira (26) uma sessão de cinema com o filme “A Patroa”, uma tradução do livro “La Darone”, de Hannelore Cayre. Depois do filme, o público poderá participar de uma roda de conversa com a autora do livro com a mediação de um tradutor.

O filme faz parte da programação cultural de junho do consulado com a exibição de filmes sobre investigação. A sessão acontece na Sala Le Corbusier, em Brasília, com entrada gratuita.

O longa tem a atriz Isabelle Huppert no papel principal e recebeu dois prêmios de literatura policial, o “Prix du Polar Européen” e o “Grand Prix de Littérature Policière”.

O filme conta a história de Patience Portefeux, uma especialista em língua árabe que presta serviço à justiça envolvendo comédia. Na narrativa, ela traduz conversas de traficantes grampeadas em escutas telefônicas, quando um incidente a torna a única pessoa a saber o paradeiro de uma grande carga de drogas.

Após perceber que a sua posição na empresa está sempre um passo à frente da polícia e dos criminosos, ela decide tirar vantagem disso. A personagem entra para o mundo do crime com a perspectiva de resolver seus problemas e resgatar uma vida de luxo perdida.

Serviço

Onde: Embaixada da França-SES Qd 801

Quando: Quarta-feira (26)

Horário: 19h;

Valor: Gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro